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Пуговка из "Папиных дочек" Катя Старшова сыграла тайную свадьбу в Грузии и сразу развелась

Пуговка из "Папиных дочек" Катя Старшова сыграла тайную свадьбу в Грузии и сразу развелась

24-летняя Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале "Папины дочки", ошарашила поклонников признанием о тайной свадьбе и скоропостижном разводе.

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