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Андреева о победе над Носковой: ««Я думала про себя: «Пожалуйста, Мирра. Сделай все, что можешь – только не доводи до третьего сета»

Андреева о победе над Носковой: ««Я думала про себя: «Пожалуйста, Мирра. Сделай все, что можешь – только не доводи до третьего сета»

Россиянка победила со счетом 6:1, 7:5. Во втором сете она отыгралась со счета 2:4, при 3:5 у чешки был сетбол.

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