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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замула о «Коламбусе»: «Сама организация классная, но русские не задерживаются там из-за амбиций – хотят в более сильную команду. Мне все понравилось – город маленький, чистый»

Защитник ЦСКА Егор Замула сказал, что хоккеисты уходят из «Коламбуса» из-за амбиций.  26-летний хоккеист провел часть прошлого сезона в составе «Блю Джекетс».

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