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Петербургский дневник

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Александр Беглов: забота о семьях с детьми – один из ключевых приоритетов работы Правительства Петербурга

Льготы для многодетных распределили на семьи, где ребёнок в возрасте от 18 до 23 лет продолжает учёбу Губернатор Александр Беглов в эфире передачи «Петербург: Новый взгляд» на телеканале 78 рассказал, что город одним из первых в России выполнил январский Указ Президента по социальным гарантиям многодетным семьям.

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