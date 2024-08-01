Александр Беглов: забота о семьях с детьми – один из ключевых приоритетов работы Правительства Петербурга

Льготы для многодетных распределили на семьи, где ребёнок в возрасте от 18 до 23 лет продолжает учёбу Губернатор Александр Беглов в эфире передачи «Петербург: Новый взгляд» на телеканале 78 рассказал, что город одним из первых в России выполнил январский Указ Президента по социальным гарантиям многодетным семьям.