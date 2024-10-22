SuperJob: россияне собираются отложить 13-ю зарплату на отпуск и путешествия

14% респондентов планируют отдать долги Жители России планируют отложить тринадцатую зарплату на отпуск и путешествия (19%), а также отдать долги (14%) или инвестировать (10%), говорится в исследовании сервиса SuperJob, подготовленном для РИА Новости.
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