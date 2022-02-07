США пригрозили «отрезать» Россию от ключевых технологий

Если Российская Федерация "вторгнется" на Украину (а помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ждёт "военной эскалации" со стороны России "в любой день", даже в понедельник), то лишится доступа к ключевым технологиям.
Если Российская Федерация "вторгнется" на Украину (а помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ждёт "военной эскалации" со стороны России "в любой день", даже в понедельник), то лишится доступа к ключевым технологиям.
Свежие комментарии