Русские — все домой! На Западе вам не рады, да и вы там ничему уже не рады

Надежда

Таких людей нужно встречать с радостью! У нас в стране демографический кризис! Нам КАТАСТРОФИЧЕСКИ(!) не хватает населения на такую огромную территорию! И если есть желающие жить в России по ее законам и работать на благо нашей Родины, то нужно не подозревать их в корысти, а радоваться, что страна прирастает не мигрантами с Востока! Если кому интересно, найдите канал в ютубе "Мирька из Германии", уверяю, получите огромное удовольствие) Многодетная семья приехала в Россию из Германии с 4-мя детьми, пятого родили уже здесь! Взяли деньги в банке, купили дом в Белгородской области с участком. Сами убрали территорию, очистили от мусора, выращивают овощи-фрукты. У мужа руки растут из нужного места, все ремонтные работы в доме делает сам. В общем, наблюдать за жизнью такой семьи-истинное удовольствие и приносит положительные эмоции! С такими соотечественниками Россию ждет прекрасное будущее!)✌️🇷🇺