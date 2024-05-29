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Русские — все домой! На Западе вам не рады, да и вы там ничему уже не рады

Русские — все домой! На Западе вам не рады, да и вы там ничему уже не рады

На днях я рассказал вам о нескольких семьях: американской, канадской и английской, которые с многочисленными детьми убежали с «благословенного» Запада, подальше от LGBTQ сообщества, которое признано в России экстремистской организацией.

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Комментарии
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Борис Викторович
Но нашим властям надо более внятно решить что делать с огромным количеством азиат, приехавших в Россию. Пока они здесь, наша страна в опасности.
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3 час.
Надежда
Таких людей нужно встречать с радостью! У нас в стране демографический кризис! Нам КАТАСТРОФИЧЕСКИ(!) не хватает населения на такую огромную территорию! И если есть желающие жить в России по ее законам и работать на благо нашей Родины, то нужно не подозревать их в корысти, а радоваться, что страна прирастает не мигрантами с Востока! Если кому интересно, найдите канал в ютубе &quot;Мирька из Германии&quot;, уверяю, получите огромное удовольствие) Многодетная семья приехала в Россию из Германии с 4-мя детьми, пятого родили уже здесь! Взяли деньги в банке, купили дом в Белгородской области с участком. Сами убрали территорию, очистили от мусора, выращивают овощи-фрукты. У мужа руки растут из нужного места, все ремонтные работы в доме делает сам. В общем, наблюдать за жизнью такой семьи-истинное удовольствие и приносит положительные эмоции! С такими соотечественниками Россию ждет прекрасное будущее!)✌️🇷🇺
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2 час.
Вячеслав 5
Может когда нибудь и кто нибудь напишет книгу о жизненном пути России за 30- лет-только честно.
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1 час.

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