Наши войска разгромили противника юго-западнее Оппельна

Войска 1- го Украинского фронта частью сил продолжали наступление западнее и южнее города Оппельн. Удар наносился одновременно в двух местах — из района Гротткау и с плацдарма за Одером севернее города Ратибор, сообщают «Известия».
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