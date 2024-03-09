Первые библиотеки мира

Первые библиотеки появились гораздо раньше самих книг. По всему миру эти храмы зданий служили не только, да и не столько хранилищами глиняных табличек, папирусов и пергаментов, но и настоящими центрами культурного просвещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии