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Тайные браки, рождение троих детей и уход из вуза: как живет самая скрытная актриса Агния Дитковските

Тайные браки, рождение троих детей и уход из вуза: как живет самая скрытная актриса Агния Дитковските

Агнию Дитковските называют одной из самых скрытных актрис в отечественном шоу-бизнесе. Пока ее коллеги делятся подробностями личной жизни, она годами оберегает свое личное пространство.

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