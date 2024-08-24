Определенная комбинация символов способна «сломать» iPhone

Пользователи устройств производства Apple обнаружили новую, потенциально опасную уязвимость. При вводе в строке поиска в настройках или приложениях символов «”» и «:» происходит сбой устройства и возврат на экран блокировки.
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