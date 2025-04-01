Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского

Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.
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