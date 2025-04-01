Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского

Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского

Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

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Комментарии
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М
Мария
Пара гнедых клоунов. Пат и Паташёнок.
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21 час.
ВУ
Варлам Устрялов
😀 а кто из них пат, а кто - паташёнок?😃
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20 час.
anatoliy Анатолий Алексеев
Пат Трамп а паташёнок наркомзеля
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14 час.
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