Рядом с горящей свалкой в Новороссийске приборы зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ

Рядом с горящей свалкой в Новороссийске приборы зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществНовороссийские экологи активно обсуждают тему горения свалки, которую тушат и не могут полностью ликвидировать горение уже более пяти дней.
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