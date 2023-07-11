Путин встречался с Пригожиным и командирами ЧВК Вагнер в Кремле через 5 дней после мятежа, 29 июня.
Возвращение блудного ЧВК
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера смелых
Ну, автор лизнуть задницу Пригожину - видно , в надежде на работу в новой медиа-структуре Пригожина.. О какой реабилитации идёт речь? О полной РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ этого ЧВК- это можно увидеть из текста. Но блудного Приотжину не принесли одежды, и не обняли, и теперь он так притих, что и ни разу не пикнул! Ага, все они увидели, что без финансирования они нигде места не найдут, и решили показать себя верноподданными... Что, и к присяге на верность России их приведут?...А ведь они давали свою, вагнеровскую присягу - Пригожину ,поди, как главарю, тоже? Думаю , оптимизм автора, больше похожий по тону на пресмыкание, ещё потерпит разочарование. Путин предательства не прощает... и вспомним ещё одно : Месть -это блюдо, которое подают холодным.
Ответить
16 час.
Вера смелых
Да, судя по комментарию Клинцевича, НЕ ПРИСУТСТВОВАШЕГО на этой встрече, она была больше похожа на допрос. Даже Путин не стал бы сюсюкать с этими вагнерами. Заслуги -в прошлой жизни, в других странах , и за деньги. В России - они себя уронили, похерив заслуги. Наверно, тоже за деньги..
Ответить
16 час.
Свежие комментарии