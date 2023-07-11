Возвращение блудного ЧВК

Вера смелых

Ну, автор лизнуть задницу Пригожину - видно , в надежде на работу в новой медиа-структуре Пригожина.. О какой реабилитации идёт речь? О полной РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ этого ЧВК- это можно увидеть из текста. Но блудного Приотжину не принесли одежды, и не обняли, и теперь он так притих, что и ни разу не пикнул! Ага, все они увидели, что без финансирования они нигде места не найдут, и решили показать себя верноподданными... Что, и к присяге на верность России их приведут?...А ведь они давали свою, вагнеровскую присягу - Пригожину ,поди, как главарю, тоже? Думаю , оптимизм автора, больше похожий по тону на пресмыкание, ещё потерпит разочарование. Путин предательства не прощает... и вспомним ещё одно : Месть -это блюдо, которое подают холодным.