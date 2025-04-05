🇺🇦🇺🇸Очередной уничтоженный в Курской области украинский бронетранспортер М113, американского производства💥 🎥🇷🇺Обзор от нашего воина💪 #ВСУ #ЗСУ #Техника #М113 #Уничтожение #СВО.
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🇺🇦🇺🇸Очередной уничтоженный в Курской области украинский бронетранспортер М113, американского производства💥 🎥🇷🇺Обзор от нашего воина💪 #ВСУ #ЗСУ #Техника #М113 #Уничтожение #СВО.
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