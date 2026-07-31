Federated Hermes отчиталась за II квартал 2026 года: рекордные $911,6 млрд активов под управлением

Глобальная инвестиционная компания Federated Hermes, Inc. (NYSE: FHI) опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2026 года, объявив о достижении исторического максимума по объему активов под управлением (AUM).
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