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Херсонское предприятие обновило производство благодаря льготному займу

Херсонское предприятие обновило производство благодаря льготному займу

Предприятие в Херсонской области, занимающееся производством мясных полуфабрикатов, модернизировало оборудование благодаря льготному займу.

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