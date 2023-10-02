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Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала ротацию бригады ВСУ

Артиллерия группировки войск «Запад» сорвала ротацию бригады ВСУ

Артиллерия группировки войск «Запад» провела успешную операцию на купянском направлении. Военные сорвали ротацию 32-й механизированной бригады Украины, рассказал в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

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