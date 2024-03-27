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Закон, порядок, государство

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Мотострелки армейского корпуса ВВО на Сахалине обучаются стрельбе из крупнокалиберных пулемётов

Мотострелки армейского корпуса ВВО на Сахалине обучаются стрельбе из крупнокалиберных пулемётов

Боевые стрельбы из пулемётов выполняются из различных положений, как с места, так и в движении. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют неровности местности, фрагменты зданий, а также другие, естественные и искусственные укрытия.

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