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Владимир Политов рассказал, каким человеком был скончавшийся Владимир Левкин, и раскрыл детали их последней встречи

Владимир Политов рассказал, каким человеком был скончавшийся Владимир Левкин, и раскрыл детали их последней встречи

Вчера, 17 ноября в возрасте 57 лет умер солист золотого состава группы «На-На» Владимир Левкин. Певец скончался в одной из московских больниц от последствий застойной пневмонии, которая развилась на фоне онкологии лимфатической системы.

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