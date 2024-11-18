Владимир Политов рассказал, каким человеком был скончавшийся Владимир Левкин, и раскрыл детали их последней встречи

Политика как она есть

Вчера, 17 ноября в возрасте 57 лет умер солист золотого состава группы «На-На» Владимир Левкин. Певец скончался в одной из московских больниц от последствий застойной пневмонии, которая развилась на фоне онкологии лимфатической системы.