Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский десант находится в двух километрах от ЗАЭС

Украинский десант высадили неподалеку от Запорожской АЭС после массированного обстрела Энергодара. В данный момент десант находится в двух километрах от станции и подвергается обстрелу.
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