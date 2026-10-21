Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) © Максим Блинов/РИА НовостиЛидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) признался в интервью Алексею Венедиктову (признан в РФ иностранным агентом), опубликованном на YouTube, что у него родится дочь.