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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бийские коммунальщики просят у горожан елки, чтобы украшать город

Бийские коммунальщики просят у горожан елки, чтобы украшать город

Расходы по спилу дерева и его вывозу возьмет на себя городская администрация Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска обратилось к горожанам с просьбой предоставить елки для украшения города к Новому году.

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