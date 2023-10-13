Бийские коммунальщики просят у горожан елки, чтобы украшать город

Расходы по спилу дерева и его вывозу возьмет на себя городская администрация Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска обратилось к горожанам с просьбой предоставить елки для украшения города к Новому году.
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