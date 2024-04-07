FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 763 подписчика

Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в российском регионе

Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в российском регионе

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх