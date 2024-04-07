Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в российском регионе

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.