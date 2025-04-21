FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США

Газета Financial Times, ссылаясь на представителей фарминдустрии сообщила, что пошлины президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут существенно усугубить дефицит лекарственных препаратов в Америке .
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