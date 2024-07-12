Врач назвала разницу между кипяченой и бутилированной водой Польза для здоровья от бутилированной, кипяченой воды и воды из-под крана примерно одинаковая, отметила заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.