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Актер Виталий Гогунский жестко высказался об эмиграции Пугачевой и Галкина в Израиль

Актер Виталий Гогунский жестко высказался об эмиграции Пугачевой и Галкина в Израиль

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», высказался об эмиграции певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в Израиль.

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