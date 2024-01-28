Руководитель оппозиционной фракции «Эллиники Лиси» в парламенте Греции Кириакос Велопулос высказался о планах властей отправить киевскому режиму снаряды, отметив, что грузовые автомобили уже выдвинулись с армейских баз в населённом пункте Кехрие.
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