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Китай представил меры улучшения использования существующей инфраструктуры

Китай представил меры улучшения использования существующей инфраструктуры

Китай разработал подробные меры по более эффективному использованию инфраструктуры и других существующих активов в рамках усилий по стимулированию эффективных инвестиций и снижению рисков государственного долга, сообщает 25 мая агентство Синьуха.

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