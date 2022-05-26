Китай представил меры улучшения использования существующей инфраструктуры

Китай разработал подробные меры по более эффективному использованию инфраструктуры и других существующих активов в рамках усилий по стимулированию эффективных инвестиций и снижению рисков государственного долга, сообщает 25 мая агентство Синьуха.
Китай разработал подробные меры по более эффективному использованию инфраструктуры и других существующих активов в рамках усилий по стимулированию эффективных инвестиций и снижению рисков государственного долга, сообщает 25 мая агентство Синьуха.
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