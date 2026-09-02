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Татар-информ

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Аграрии Татарстана собрали 3 млн тонн зерна

Аграрии Татарстана собрали 3 млн тонн зерна

Аграрии Татарстана собрали 3 млн тонн зерна со средней урожайностью 35,3 ц/га. Уборочная кампания в республике завершена на 78%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

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