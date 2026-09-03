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Омск кадет хәрби корпусында беренче тапкыр Муса Җәлил исемендәге стипендия тапшырылды

Омск кадет хәрби корпусында Белем көне уңаеннан тантаналы чара узды. Чара кысаларында иң яхшы кадетка Муса Җәлил исемендәге стипендия тапшырылды.

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