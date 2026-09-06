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Пятый канал

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Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами страны за день.

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