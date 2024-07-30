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В Госдуме объяснили идею увеличить срок службы в армии для новых граждан до двух лет

В Госдуме объяснили идею увеличить срок службы в армии для новых граждан до двух лет

Новые граждане России должны понимать, что помимо льгот, их ждут обязанности, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Новые граждане России это широкое понятие, а если проще, то мигрантов, ставших гражданами России коснутся эти изменения или не так?
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1 д.
ОС
Олег Сорин
Де...лы... Давайте умники депутатские, вы еще за счёт государства (народных денег) обучите их военному делу... Чем больше служишь в армии, тем лучше владеешь военным делом... Как думаете против кого будет направлено это мастерство после дембеля??? Да они с удовольствием будут служить и три и пять лет живя на казенных харчах и обучаясь пользоваться не лопатой, а автоматом. Они подождут, они переезжают сюда, потому что видят жизнь своих детей на территории России, не то что русские депутаты которые делают все чтоб их дети жили как минимум в Европе но лучше в Америконии
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1 д.

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