Си Цзиньпин сделал важное заявление после заключения перемирия между США и Китаем

Китайский лидер Си Цзиньпин в своем первом публичном выступлении с тех пор, как в торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем было достигнуто временное перемирие в отношении тарифов, назвал введение пошлин «запугиванием» и «гегемонизмом».
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