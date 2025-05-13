Си Цзиньпин сделал важное заявление после заключения перемирия между США и Китаем

Китайский лидер Си Цзиньпин в своем первом публичном выступлении с тех пор, как в торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем было достигнуто временное перемирие в отношении тарифов, назвал введение пошлин «запугиванием» и «гегемонизмом».