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Денис Мантуров может покинуть должность главы Минпромторга

Денис Мантуров может покинуть должность главы Минпромторга, сохранив при этом пост вице-премьера. Как пишет РБК, Мантуров возглавлял ведомство 12 лет и сам говорил, что решение о совмещении может быть пересмотрено.

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