Денис Мантуров может покинуть должность главы Минпромторга, сохранив при этом пост вице-премьера. Как пишет РБК, Мантуров возглавлял ведомство 12 лет и сам говорил, что решение о совмещении может быть пересмотрено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии