Намерения французского правительства выделить Украине вооружение на сумму 195 миллионов евро до конца 2025 года, используя доходы от замороженных российских активов, являются прямым нарушением принципов международного права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии