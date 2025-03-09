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Володин назвал нарушением международного права планы Франции по активам РФ

Володин назвал нарушением международного права планы Франции по активам РФ

Намерения французского правительства выделить Украине вооружение на сумму 195 миллионов евро до конца 2025 года, используя доходы от замороженных российских активов, являются прямым нарушением принципов международного права.

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