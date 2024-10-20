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Ученый Юрасов: холод губительно влияет на аккумуляторы и экраны смартфонов

Ученый Юрасов: холод губительно влияет на аккумуляторы и экраны смартфонов

Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов в разговоре с изданием RT предупредил россиян о том, что литий-ионные аккумуляторы, используемые в смартфонах, чувствительны к изменению температуры.

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