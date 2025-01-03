Пожар на складе пиротехники у КПП "Баграташен" локализован за 41 минуту

Возгорание пиротехники произошло на складе у КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе. Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян сообщил, что пожарные оперативно выехали на место и локализовали огонь в течение 41 минуты.
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