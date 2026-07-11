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«Сент-Луис» продлил Сундквиста на год, контракт двусторонний. У форварда 545 матчей в регулярках НХЛ и 181 очко

« Сент-Луис » объявил о продлении контракта с форвардом Оскаром Сундквистом .  32-летний швед заключил двустороннее соглашение на один сезон.

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