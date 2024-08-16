Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В ООН осудили нацистскую символику после видео с боевиками ВСУ

В ООН осудили нацистскую символику после видео с боевиками ВСУ

Офис генсека Организации Объединенных Наций выступил с осуждением против нацистской символики. Такое заявление сделал официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, комментируя видео издевательств боевиками ВСУ над жителем Курской области.

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