В Хабаровском крае Полицейский Дед Мороз поздравил с новогодними праздниками семью участника специальной военной операции

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при районном отделе поздравили семью участника специальной военной операции, пенсионера МВД России Ивана Туманкова.
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