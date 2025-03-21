Более 400 студентов из Курской области перевели на бесплатное обучение

Более 400 студентов из приграничных населенных пунктов Курской области, которые раньше получали высшее образование платно, переведены на бюджет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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