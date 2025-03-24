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Сэм Альтман сосредоточился на исследованиях — OpenAI перераспределила роли в р...

Сэм Альтман сосредоточился на исследованиях — OpenAI перераспределила роли в р...

Сэм Альтман сосредоточился на исследованиях — OpenAI перераспределила роли в руководствеOpenAI объявила о расширении полномочий главного операционного директора Брэда Лайткэпа (Brad Lightcap) и повышении двух топ-менеджеров в руководстве компании.

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