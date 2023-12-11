СМИ: Дочки крупных немецких компаний потребовали от правительства ФРГ компенсаций за уход из России

Дочерние предприятия Volkswagen Bank, Siemens Mobility, Winterhall и других немецких компаний потребовали компенсации от правительства Германии из-за убытков, понесенных в связи с вынужденным уходом из России из-за санкций введенных после начала СВО, – сообщает в понедельник, 11 декабря, Business Insider и агентство печати ФРГ DPA.
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