Опрос iData: шансы Санду и Стояногло на победу на выборах президента почти равны

ВП

Валерий Путря

Социологическая компания iData - такое же частное предприятие, как, к примеру, пекарня. И по собственной прихоти, бесплатно , НИЧЕГО делать не будет. А если работу оплачивают, значит есть определенный заказчик, которому явно нужен определенный результат. Так что все эти "социологические" цифры - обычное гадание на кофейной гуще, обычный кухонный опрос родственников и соседей автора опроса. Результатами этого "опроса" молдованам навязывают идею о том, что кроме румынки в Молдавии побеждать некому, она уже победила! А подсчет голосов - та еще "процедура", а потому и результат будет такой, какой нужен тем, кто содержит избирком.