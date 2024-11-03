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Опрос iData: шансы Санду и Стояногло на победу на выборах президента почти равны

Опрос iData: шансы Санду и Стояногло на победу на выборах президента почти равны

Шансы кандидатов в президенты Молдавии – действующего главы государства Майси Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло – практически равны.

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Комментарии
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Dimir De_Ross
Желаю ей учесть &quot;Чаушеску&quot; 😤
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11 час.
ВП
Валерий Путря
Социологическая компания  iData - такое же частное предприятие, как, к примеру, пекарня. И по собственной прихоти, бесплатно , НИЧЕГО делать не будет. А если работу оплачивают, значит есть определенный заказчик, которому явно нужен определенный результат. Так что все эти &quot;социологические&quot; цифры - обычное гадание на кофейной гуще, обычный кухонный опрос родственников и соседей автора опроса. Результатами этого &quot;опроса&quot; молдованам навязывают идею о том, что кроме румынки в Молдавии побеждать некому, она уже победила! А подсчет голосов - та еще &quot;процедура&quot;, а потому и результат будет такой, какой нужен тем, кто содержит избирком.
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11 час.

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