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Царьград

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Зверев возглавит рейтинг ATP по итогам года, сместив Синнера

Зверев возглавит рейтинг ATP по итогам года, сместив Синнера

Александр Зверев из Германии гарантировал себе первое место в рейтинге ATP, сместив Янника Синнера. Итальянец завершает сезон из-за травмы колена, теряя важные очки, что позволяет Звереву стать первым со времен Бориса Беккера в 1991 году.

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