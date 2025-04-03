В Рязани построят мост и путепровод через Быстрец

Мост будет возведен через ручей Быстрец. Также через него пройдет путепровод. Отмечается, что эти работы будут проведены в рамках реализации проекта по строительству моста-дублера через Оку, которому предстоит заменить Солотчинский.
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