Как шарлатан из Кисловодска обманул советскую элиту и заинтриговал Сталина

В 1935 году секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин получил докладную записку, которая не только заинтересовала его, но и вызвала искренний смех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым