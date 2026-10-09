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FiNE NEWS

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Как шарлатан из Кисловодска обманул советскую элиту и заинтриговал Сталина

Как шарлатан из Кисловодска обманул советскую элиту и заинтриговал Сталина

В 1935 году секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин получил докладную записку, которая не только заинтересовала его, но и вызвала искренний смех.

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