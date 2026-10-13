В Екатеринбурге приезжего обвинили в изнасиловании женщины черенком, она умерла

В Екатеринбурге 53-летнего уроженца Таджикистана, задержанного по подозрению в изнасиловании женщины черенком лопаты, после которого она умерла, заподозрили в еще одном преступлении.
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