Экс-сотрудник Большого театра Федин стал фигурантом дела о хищении премий

Экс-сотрудник Большого театра Егор Федин отправлен под домашний арест. О том, что мужчина фигурантом уголовного дела о хищении премий, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные документы.
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