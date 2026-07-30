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Газета.ру

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Экс-сотрудник Большого театра Федин стал фигурантом дела о хищении премий

Экс-сотрудник Большого театра Федин стал фигурантом дела о хищении премий

Экс-сотрудник Большого театра Егор Федин отправлен под домашний арест. О том, что мужчина фигурантом уголовного дела о хищении премий, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные документы.

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